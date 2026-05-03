Prabowo Terus Bangun Koperasi Desa Merah Putih untuk Kuatkan Ekonomi Lokal

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto akan terus menggenjot pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan dua atau tiga minggu lagi,” kata Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Setelah pembangunan seribu Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo juga akan terus menambahnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Persilakan Pihak yang Ingin Kabur Pergi ke Yaman

“Sesudahnya kita akan meresmikan 25.000 koperasi" kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih memiliki wujud fisik dan bukan fiktif.

Dia menyebut Koperasi Desa Merah Putih juga dilengkapi gudang, cold storage (pendingin), gerai, kendaraan operasional, dan alat pengering.

Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Pejabat dan Intelektual Tidak Patriotik Mundur

Koperasi yang dibangun memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional.

"Coba dibuka dalam sejarah, saya minta dibuka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu atau 30 ribu bisa dibangun dalam satu tahun?" ungkap Presiden Prabowo.