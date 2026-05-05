Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Inovatif untuk Tingkatkan PAD

jakarta.jpnn.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut inovasi daerah sebagai kunci meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi saat ini.

Bima Arya mengingatkan kepala daerah menghadapi dinamika yang makin kompleks.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Forum Okrestrasi Pembangunan Negeri Regional Kalimantan 2026 di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Selasa (5/5).

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur," kata Bima Arya.

Dia mengatakan ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi kepala daerah.

Menurut Bima Arya, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat, serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Bima Arya menekankan arti penting penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan bisa dipercaya.