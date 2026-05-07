AMPP Dukung Kapolri Tinjau Ulang Kasus Rahmadi

jakarta.jpnn.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Polri (AMPP) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Kamis (7/5).

Mereka memberikan dukungan kepada peternak bernama Rahmadi yang dihukum akibat kasus narkoba.

“Aksi ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap institusi Polri. Jangan akibat dari ulah satu orang, citra luhur Polri yang sudah dibangun dengan susah payah harus runtuh,” kata koordinator aksi Sukri Soleh Sitorus.

Menurut Sukri, masih banyak anggota Polri yang bekerja jujur dan sepenuh hati mengabdi kepada masyarakat.

“Kami dukung Kapolri tinjau ulang kasus Rahmadi” ujar Sukri.

Pihaknya juga meminta Kapolri menghukum anggota kepolisian yang diduga terlibat kasus Rahmadi.

“Kami meminta Bapak Kapolri untuk turun tangan langsung dan mengambil keputusan tegas. Persoalan ini menyangkut martabat dan kehormatan institusi, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Sukri.

Pihaknya juga menuntut sanksi yang dijatuhkan tidak hanya hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi juga hukuman pidana.