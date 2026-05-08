Kaesang Target PSI Menang di Papua Tengah

Jumat, 08 Mei 2026 – 03:00 WIB
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI Papua Tengah dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5/2026). Foto: ANTARA/HO-PSI

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menargetkan partai politik yang dipimpinnya berjaya di Papua Tengah pada Pemilu 2029.

Kaesang menyampaikan hal itu saat melantik jajaran pengurus DPW PSI Papua Tengah di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5).

“Saya minta di 2029 kita menjadi pemenang di sini,” tegas Kaesang.

Kaesang memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat kader PSI Papua Tengah yang datang dari berbagai daerah.

Padahal, para kader itu menghadapi keterbatasan akses transportasi menuju Nabire.

“Masih banyak kader yang ingin datang ke Nabire, tetapi karena akses dan tiket yang belum memadai, belum semua bisa hadir,” kata Kaesag.

Dia juga menyoroti Ketua DPW PSI Papua Tengah Isaias Douw.

Kaesang menilai Isasia memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah tersebut.

PSI kaesang pangarep papua tengah pemilu joko widodo

