Prabowo Tegaskan Laut Indonesia Harus Dimanfaatkan Nelayan, Bukan Kapal Asing

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sumber daya perikanan nasional harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia.

Menurut Prabowo, sumber daya perikanan tanah air tidak boleh dimanfaatkan kapal asing.

Prabowo menyampaikan hal itu saat meninjau Desa/Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5).

Baca Juga: Prabowo Terus Bangun Koperasi Desa Merah Putih untuk Kuatkan Ekonomi Lokal

Menurut Prabowo, pemerintah telah menyiapkan program pembangunan kapal ikan dan penguatan ekonomi kelautan nasional.

"Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang ambil," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah akan mulai membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok nelayan melalui sistem koperasi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Persilakan Pihak yang Ingin Kabur Pergi ke Yaman

Prabowo menegaskan langkah tersebut dilakukan agar kekayaan laut Indonesia tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak asing.

Prabowo menjelaskan pemerintah yang dipimpinnya akan melakukan pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran.