JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Prabowo Bilang Masyarakat Desa Tidak Pakai Dolar, Dudung: Beliau Pemimpin yang Bijak

Prabowo Bilang Masyarakat Desa Tidak Pakai Dolar, Dudung: Beliau Pemimpin yang Bijak

Selasa, 19 Mei 2026 – 12:00 WIB
Prabowo Bilang Masyarakat Desa Tidak Pakai Dolar, Dudung: Beliau Pemimpin yang Bijak - JPNN.com Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan usai peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/5/2026). Foto: ANTARA/Prisca Triferna Violleta

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar.

Menurut Dudung, Prabowo Subianto ingin menekankan masyarakat desa menggunakan sumber daya lokal.

"Beliau pemimpin yang bijak,” kata Dudung, Senin (18/5).

Baca Juga:

Dudung Abdurachman menilai masyarakat desa memanfaatkan alam untuk pangan.

“Di daerah itu tidak kenal dolar. Di daerah makan dengan sumber daya alam yang lokal," kata Dudung.

Dudung mengatakan warga desa mengembangkan berbagai sumber pangan, seperti jagung dan ikan.

Baca Juga:

"Pengertiannya seperti itu. Tidak usah ditanggapi yang berlebihan saya rasa," kata Dudung.

Dia juga menggarisbawahi pelemahan mata uang terhadap dolar AS juga dialami negara lain.

Dudung Abdurachman buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto dudung abdurachman desa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU