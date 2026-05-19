Prabowo Bilang Masyarakat Desa Tidak Pakai Dolar, Dudung: Beliau Pemimpin yang Bijak

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar.

Menurut Dudung, Prabowo Subianto ingin menekankan masyarakat desa menggunakan sumber daya lokal.

"Beliau pemimpin yang bijak,” kata Dudung, Senin (18/5).

Dudung Abdurachman menilai masyarakat desa memanfaatkan alam untuk pangan.

“Di daerah itu tidak kenal dolar. Di daerah makan dengan sumber daya alam yang lokal," kata Dudung.

Dudung mengatakan warga desa mengembangkan berbagai sumber pangan, seperti jagung dan ikan.

"Pengertiannya seperti itu. Tidak usah ditanggapi yang berlebihan saya rasa," kata Dudung.

Dia juga menggarisbawahi pelemahan mata uang terhadap dolar AS juga dialami negara lain.