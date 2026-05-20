Dudung Abdurachman Pastikan KSP Awasi Program MBG

Rabu, 20 Mei 2026 – 10:00 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengaku telah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang melaporkan terkait situasi terkini dan mekanisme implementasi program MBG.

"Saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program keunggulan Bapak Presiden,” kata Dudung, Selasa (19/5).

Dudung menjelaskan KSP akan memastikan tidak ada yang menjual titik dapur.

“Dengan demikian, tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan," kata Dudung.

Dia menyatakan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai arahan Presiden dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. 

Dudung mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi

Dudung mengatakan sebelum bertemu dengan BGN, dirinya juga dipanggil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membahas terkait perbaikan implementasi MBG.

