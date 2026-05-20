Kota Mojokerto Pertahankan Predikat Sangat Inovatif, Kepala BSKDN: Jadi Contoh Daerah Lain

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyebut Kota Mojokerto layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan predikat sangat inovatif selama lima tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen kuat dalam membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Yusharto menegaskan inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Saya ingin mencoba untuk mengingatkan kembali dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini, kita bekerja berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terutama di mana pemerintah daerah melaksanakan inovasi daerah dan dilaporkan pada pemerintah pusat,” ungkap Yusharto, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan penilaian inovasi daerah yang dilakukan Kemendagri tidak hanya ditujukan kepada daerah berprestasi, tetapi juga untuk memetakan posisi relatif seluruh daerah di Indonesia dalam pengembangan inovasi.

Dengan demikian, pemerintah dapat melihat keunggulan masing-masing daerah sekaligus melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi secara nasional.

“Penilaian inovasi ini tidak hanya dilakukan pada daerah yang berprestasi, tetapi juga seluruh daerah. Dengan demikian kita bisa mengetahui posisi relatif antara satu daerah dengan daerah lain dan mengetahui keunggulan masing-masing daerah” katanya.

Yusharto mengungkapkan pemerintah juga terus mendorong penguatan inovasi daerah melalui pemberian penghargaan dan insentif fiskal.