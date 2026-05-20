Presiden Prabowo Minta Masyarakat Merekam Aparat yang Sewenang-wenang

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat yang menemukan tindakan sewenang-wenang dari aparat merekam dengan gadget.

Setelah itu, masyarakat bisa melaporkan tindakan aparat tersebut kepada Prabowo.

Prabowo mengungkapkan hal itu saat saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Presiden Prabowo mengatakan terkadang ada aparat yang terlibat dalam praktik korupsi oleh pejabat.

"Rakyat kita sudah punya gadget semua. Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video, langsung video,” kata Prabowo.

Prabowo meminta masyarakat tidak melawan ketika melihat aparat yang sewenang-wenang.

“Video saja, lapor langsung ke saya," kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga memerintahkan seluruh jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih melakukan bersih-bersih di lembaganya dari aksi korupsi.