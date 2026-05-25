TNI AL Tingkatkan Kerja Sama dengan Angkatan Laut Jepang

TNI AL meningkatkan kerja sama militer dengan Angkatan Laut Jepang.

Peningkatan kerja sama itu juga bertujuan memperkuat hubungan diplomasi.

Penguatan kerja sama itu terjadi ketika Asisten Operasi Dankodaeral III Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel menyambut kedatangan rombongan Angkatan Laut Jepang di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (22/5).

Saat itu romongan dari Jepang datang menggunakan kapal perang JS Ikazuchi (DD-107).

kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kehormatan atau courtesy call yang dilakukan Angkatan Laut Jepang kepada TNI AL.

"Kehadiran kapal perang ini diharapkan bisa semakin memperkokoh sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Jepang dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim di kawasan," kata Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia.

Uki menjelaskan dalam kunjungan di Tanjung Priok, Angkatan Laut Jepang yang diwakili oleh commander Nobukazu Ryuso diterima dengan baik oleh jajaran Kodaeral III.

"Upacara penyambutan yang dibuka dengan Tarian Tapak Dara ini berlangsung secara sederhana namun penuh keakraban," kata Uki.