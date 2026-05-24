JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Vokasi

DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Vokasi

Kamis, 28 Mei 2026 – 03:00 WIB
DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Vokasi - JPNN.com Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Foto: ANTARA/HO-DPR

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief meminta pemerintah mendukung pendidikan berbasis vokasi.

Caranya ialah dalam bentuk penyediaan beasiswa dan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan industri ke sekolah vokasi.

Menurut Hendry, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia industri.

Baca Juga:

Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat berbagai aspek pendukung.

Di antaranya ialah beasiswa hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

"Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci.” kata Hendry, Minggu (24/5).

Baca Juga:

Hendry juga mendorong pemerintah memperkuat program beasiswa pendidikan vokasi.

Di antaranya ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief meminta pemerintah mendukung pendidikan berbasis vokasi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   dpr pendidikan vokasi komisi vii

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU