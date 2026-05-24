DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Vokasi
jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief meminta pemerintah mendukung pendidikan berbasis vokasi.
Caranya ialah dalam bentuk penyediaan beasiswa dan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan industri ke sekolah vokasi.
Menurut Hendry, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia industri.
Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat berbagai aspek pendukung.
Di antaranya ialah beasiswa hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
"Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci.” kata Hendry, Minggu (24/5).
Hendry juga mendorong pemerintah memperkuat program beasiswa pendidikan vokasi.
Di antaranya ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
