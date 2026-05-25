Maju Ketum Kosgoro 1957, La Ode Safiul Akbar Mengaku Sudah Direstui Bahlil Lahadalia

jakarta.jpnn.com - La Ode Safiul Akbar tak mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Pimpinan Pusat PPK KOSGORO 1957.

Dia berkomitmen mengakarkan kembali KOSGORO 1957 sebagai organisasi karya sesuai tujuan sejarah dan nilai yang diwarisinya.

“Sejatinya kemerdekaan tak hanya untuk direbut, tetapi diisi dengan karya nyata mendaulatkan kesejahteraan bangsa, bersemangatkan pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas,” kata La Ode Safiul Akbar, Senin (25/5).

Sebagai tokoh yang juga lahir dari dunia usaha, La Ode Safiul Akbar meyakini organisasi yang besar adalah yang tidak pernah tercerabut dari akarnya.

La Ode Safiul Akbar merumuskan tantangan kompetisi global, disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis kaderisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat sebagai tantangan tata kelola sumber daya baik manusia dan alamnya.

“Hal ini sangat relevan untuk dikelola KOSGORO 1957 yang tujuan dasarnya ialah mengelola bangsa yang baru merdeka agar mampu mengentaskan tantangan republik yang masih belia,” kata La Ode Safiul Akbar.

La Ode Safiul Akbar juga mengaku sudah direstui oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Ketum Bahlil sudah merestui saya maju menjadi ketum Kosgoro," jelas La Ode.