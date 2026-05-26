Demo di Mabes Polri, AMPP Minta Nama Baik Rahmadi Dipulihkan

jakarta.jpnn.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Polisi (AMPP) menggelar demonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/5).

Mereka membawa baliho dan spanduk berisi tuntutan terkait perbuatan anggota kepolisian yang mencoreng nama institusi.

Massa meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo mempertahankan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada anggota kepolisian yang mencoreng citra Polri.

“Kami mendukung penuh keputusan PTDH dan menolak segala upaya pembelaan yang hanya akan melemahkan wibawa hukum,” tegas koordinator aksi Sukri Soleh Sitorus.

Sukri menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oknum polisi sudah cukup menjadi alasan agar yang bersangkutan dipecat.

“Kami masyarakat pencinta Polri justru bergerak karena kami ingin Polri bersih,” kata Sukri.

Baca Juga: Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Tunggu Hasil Identifikasi di RS Polri

Sukri mengatakan pihaknya tidak ingin Polri diisi oknum yang berperilaku seperti penjata.

“Yang bersangkutan harus tetap diadili secara pidana agar ada efek jera dan kepercayaan publik pulih kembali,” lanjut Sukri.