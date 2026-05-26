Gubernur Papua Dorong Pemanfaatan Produk Pangan Lokal untuk MBG

jakarta.jpnn.com - Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting dalam membangun kualitas generasi muda Papua.

“Program ini tidak hanya soal makanan bergizi, tetapi tentang masa depan anak-anak Papua agar tumbuh sehat, kuat, dan siap bersaing,” ujar Matius saat meninjau pembangunan SPPG di Kabupaten Supiori, Sabtu (23/5).

Kabupaten Supiori dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dapur MBG di Papua.

Pemerintah setempat membangun 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sebagai bentuk komitmen pemerataan pelayanan gizi.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, MBG juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga lokal.

Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemanfaatan hasil kebun, perikanan, dan produk pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Langkah tersebut membuat petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok program.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan mengatakan Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan menu berbasis pangan lokal.