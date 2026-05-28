Sapi Kurban Prabowo dari APBN, DPR Anggap Bukan Hal Baru

Jumat, 29 Mei 2026 – 03:00 WIB
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso. Foto: ANTARA/HO-DPR

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyebut bantuan hewan kurban menggunakan APBN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan hal baru.

Menurut Sugiat Santoso, tidak ada yang salah ketika APBN digunakan untuk membeli hewan kurban.

Dia mengatakan penggunaan uang negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lazim dilakukan kepala negara.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat, Rabu (27/5).

Dia mengatakan program bantuan kurban presiden telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.

Menurut Sugiat Santoso, bantuan hewan kurban tersebut membuat ribuan masyarakat terbantu di momen Iduladha.

Sugiat juga menekankan bantuan presiden kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk hewan kurban.

Dia menjelaskan selama ini anggaran bantuan Presiden juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor lain yang menyentuh kepentingan publik.

