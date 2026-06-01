Jokowi Blusukan, Djarot PDIP: Tunjukkan Saja Ijazahnya

Senin, 01 Juni 2026 – 03:00 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

jakarta.jpnn.com - PDIP tidak gentar meskipun Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan blusukan bersama kader PSI ke berbagai penjuru daerah.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan kadernya justru makin solid.

“Dengan beliau turun ke beberapa wilayah, justru partai kami makin solid untuk membangun internal partai maupun makin solid turun ke masyarakat,” kata Djarot, Sabtu (30/5).

Djarot mengatakan rencana Jokowi blusukan tidak memengaruhi konsolidasi internal PDIP. 

Menurut Djarot, blusukan Jokowi justru bisa memperkuat semangat kader PDIP.

“Silakan beliau keliling ke mana pun,” ujar Djarot.

Djarot juga berharap Jokowi bisa memberikan penjelasan terkait polemik keaslian ijazah.

“Beliau juga harus bisa menjelaskan dan menunjukkan ijazahnya,” ujar Djarot.

