JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dudung Abdurachman Kenang Pesan Ryamizard Ryacudu, Harus Dekat dengan Rakyat

Dudung Abdurachman Kenang Pesan Ryamizard Ryacudu, Harus Dekat dengan Rakyat

Selasa, 02 Juni 2026 – 03:00 WIB
Dudung Abdurachman Kenang Pesan Ryamizard Ryacudu, Harus Dekat dengan Rakyat - JPNN.com Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di rumah duka, Perumahan Puri Wira Bhakti, Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/5/2026). Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menilai mendiang Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai pemimpin yang selalu meminta prajurit mencintai rakyat.

Dudung mengaku menerima pesan itu secara langsung saat bertugas di Aceh.

Saat itu Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai KSAD.

Baca Juga:

Sementara itu, Dudung masih menjabat sebagai Komandan Batalyon.

"Sebab, memang kami berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Dudung, Minggu (31/5).

Dia mengatakan Ryamizard selalu mengingatkan pendekatan dalam menjalankan operasi militer harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Baca Juga:

Dudung mengaku salah satu arahan yang paling diingatnya dari Ryamizard ialah saat bertugas di Aceh. 

Ketika itu, Ryamizard menegaskan bahwa masyarakat Aceh bukan musuh yang harus diperangi.

Dudung Abdurachman menilai mendiang Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai pemimpin yang selalu meminta prajurit mencintai rakyat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ryamizard ryacudu dudung abdurachman menteri pertahanan ksp

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU