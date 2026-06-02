Dudung Abdurachman Kenang Pesan Ryamizard Ryacudu, Harus Dekat dengan Rakyat

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menilai mendiang Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai pemimpin yang selalu meminta prajurit mencintai rakyat.

Dudung mengaku menerima pesan itu secara langsung saat bertugas di Aceh.

Saat itu Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai KSAD.

Baca Juga: Dudung Abdurachman Pastikan KSP Awasi Program MBG

Sementara itu, Dudung masih menjabat sebagai Komandan Batalyon.

"Sebab, memang kami berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Dudung, Minggu (31/5).

Dia mengatakan Ryamizard selalu mengingatkan pendekatan dalam menjalankan operasi militer harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Dudung mengaku salah satu arahan yang paling diingatnya dari Ryamizard ialah saat bertugas di Aceh.

Ketika itu, Ryamizard menegaskan bahwa masyarakat Aceh bukan musuh yang harus diperangi.