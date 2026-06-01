PSI Bagikan Daging Kurban, Wujud Kepedulian untuk Warga Sumut

jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara membagikan daging kurban dalam rangka merayakan Iduladha 2026.

DPW bersama DPD PSI Sumut menyalurkan hewan kurban sebanyak satu ekor sapi dan sembilan kambing di berbagai kabupaten/kota.

Di antaranya ialah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Dairi, Pematangsiantar, Asahan, dan Nias Selatan.

Selain itu, PSI Sumut juga menggelar penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dengan tajuk Solidaritas Berkurban, Rabu (27/5).

Dalam kegiatan tersebut, DPW PSI Sumut menyerahkan satu ekor sapi untuk Masjid Nassim Al-Toyba Nur dan masyarakat Dusun III Desa Ara Condong.

DPW PSI Sumut juga menyerahkan satu ekor kambing untuk warga Dusun I Desa Ara Condong.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh pengurus DPW PSI Sumatera Utara kepada Ketua Panitia Kurban Masjid Nassim Al-Toyba Nur.

Plt Ketua DPW PSI Sumut Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan kegiatan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan semangat kebersamaan terhadap masyarakat, khususnya dalam momentum Iduladha yang penuh makna kebersamaan dan solidaritas.