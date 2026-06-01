JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Megawati Bertemu Prabowo, Hasto: Momentum Bahas Masa Depan Negara

Megawati Bertemu Prabowo, Hasto: Momentum Bahas Masa Depan Negara

Rabu, 03 Juni 2026 – 03:00 WIB
Megawati Bertemu Prabowo, Hasto: Momentum Bahas Masa Depan Negara - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri berbincang usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin (1/6/2026) Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Senin (1/6).

Hasto berharap pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi momentum membahas berbagai isu strategis terkait arah masa depan bangsa dan negara.

"Beliau (Megawati, red) adalah Presiden Kelima yang memiliki banyak pengalaman dan juga mempunyai kedekatan personal dengan Presiden Prabowo," kata Hasto, Senin (1/6).

Baca Juga:

Menurut Hasto, selama ini hubungan Prabowo dan Megawati terjalin baik.

Hasto menjelaskan hubungan mereka dilandasi komitmen yang sama untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila," ujar Hasto.

Baca Juga:

Menurut dia, kehangatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan kebangsaan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Hasto menilai komunikasi, rasa hormat, dan hubungan baik antara kedua tokoh bangsa tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan nasional.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Senin (1/6).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prabowo megawati presiden prabowo pdip hasto kristiyanto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU