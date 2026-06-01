Megawati Bertemu Prabowo, Hasto: Momentum Bahas Masa Depan Negara

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Senin (1/6).

Hasto berharap pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi momentum membahas berbagai isu strategis terkait arah masa depan bangsa dan negara.

"Beliau (Megawati, red) adalah Presiden Kelima yang memiliki banyak pengalaman dan juga mempunyai kedekatan personal dengan Presiden Prabowo," kata Hasto, Senin (1/6).

Menurut Hasto, selama ini hubungan Prabowo dan Megawati terjalin baik.

Hasto menjelaskan hubungan mereka dilandasi komitmen yang sama untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila," ujar Hasto.

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Menurut dia, kehangatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan kebangsaan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Hasto menilai komunikasi, rasa hormat, dan hubungan baik antara kedua tokoh bangsa tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan nasional.