Ade Jona Prasetyo Pererat Silaturahmi Mantan Ketum HIPMI, Persaudaraan Lintas Generasi Terus Dijaga

jakarta.jpnn.com - Calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengaku membutuhkan masukan dan bimbingan dari para tokoh senior.

Hal itulah yang membuat Ade Jona Prasetyo menggelar bincang santai mantan Ketua Umum HIPMI bertajuk Persaudaraan yang Tak Pernah Usai di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Senin (1/6).

Bincang santai itu berjalan dengan sangat hangat dan penuh kekeluargaan.

Acara itu diikuti beberapa mantan ketua umum HIPMI, seperti Sharif Cicip Sutarjo (1986-1989), Bambang Riyadi Soegomo (1989-1992), Adi Putra Darmawan Tahir (1992-1995), Sandiaga Uno (2005-2008), Erwin Aksa Mahmud (2008-2011), dan Raja Sapta Oktohari (2011-2015).

Ade Jona Prasetyo sendiri adalah salah satu kandidat ketua umum HIPMI dalam munas di Lampung pada 10 Juni 2026.

Dia mengaku menggelar silaturahmi dengan para mantan ketua umum sebagai ruang bertukar pikiran antara generasi muda dan senior HIPMI.

“HIPMI merupakan organisasi kader. Tentunya para senior kami lebih berpengalaman,” kata Ade Jona Prasetyo.

Ade Jona Prasetyo menjelaskan kebersamaan di HIPMI harus terus dipelihara.