Relasi Ungkap Strategi Prabowo–Gibran: Pendidikan, Gizi, dan Ekonomi Jadi Prioritas

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal Relasi Relawan Lentera Kasih (Relasi) Prabowo-Gibran Herbert Marpaung mengungkap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pemerintah memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Beasiswa Garuda, dan lainnya," ujar Herbert dalam seminar kebangsaan bertajuk Meneropong Dampak Asta Cita Terhadap Masa Depan Perekonomian Indonesia di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (23/5).

Dia menjelaskan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memiliki cita-cita besar agar kemiskinan menurun.

Menurut Herbert, Prabowo-Gibran ingin kesejahteraan masyarakat meningkat.

"Semuanya itu dilakukan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dan dalam rangka mencerdaskan anak muda bangsa di masa mendatang," ungkapnya.

Dia menegaskan hadirnya program tersebut juga untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Baca Juga: DPP GEMURA Sayangkan Kegaduhan Polemik Kurban Presiden Prabowo

Herbert mengatakan emerintahan Prabowo-Gibran tidak buta dan tidak tuli terhadap situasi bangsa.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran dekat dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan langsung temuan kecurangan, masukan, dan saran kepada pemerintah melalui KSP Mendekat yang dicanangkan Dudung Abdurrahman," tegasnya.