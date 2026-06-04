JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat

Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat

Kamis, 04 Juni 2026 – 03:00 WIB
Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional sangat tepat.

Menurut Dasco, Nanik S Deyang adalah orang yang pas untuk menggantikan Dadan Hindayana.

Dasco menyebut Nanik memiliki kinerja yang baik selama menjabat wakil kepala BGN sebelumnya.

Baca Juga:

“Kita lihat selama ini Bu Nanik adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” ucap Dasco, Selasa (2/6).

Dasco pun mengapresiasi penggantian kepala beserta wakil kepala BGN yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, penggantian tersebut merupakan bentuk nyata pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan DPR.

Baca Juga:

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR,” kata dia.

Dasco berharap dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap jajaran kepemimpinan BGN, lembaga tersebut dapat terus berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional sangat tepat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo sufmi dasco ahmad prabowo subianto nanik s deyang dadan hindayana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU