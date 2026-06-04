Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional sangat tepat.

Menurut Dasco, Nanik S Deyang adalah orang yang pas untuk menggantikan Dadan Hindayana.

Dasco menyebut Nanik memiliki kinerja yang baik selama menjabat wakil kepala BGN sebelumnya.

“Kita lihat selama ini Bu Nanik adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” ucap Dasco, Selasa (2/6).

Dasco pun mengapresiasi penggantian kepala beserta wakil kepala BGN yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, penggantian tersebut merupakan bentuk nyata pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan DPR.

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR,” kata dia.

Dasco berharap dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap jajaran kepemimpinan BGN, lembaga tersebut dapat terus berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik.