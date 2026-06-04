DPP GARANSI dan AMPPUH Demo di KPK, Kritisi Kondisi Pematangsiantar

jakarta.jpnn.com - Massa dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar demonstrasi di KPK, Kamis (4/6).

Mereka menyoroti kondisi yang terjadi di Pematangsiantar dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satunya ialah pembelian bekas rumah singgah covid-19.

“Kami mendesak KPK segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengadaan, penilaian aset, pembayaran dana, hingga pengalihan hak atas aset eks rumah singgah covid-19 tersebut,” kata Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus.

Menurut Sukri, pembelian bekas rumah singgah itu menimbulkan kerugian.

“Semua tahapan ini dicurigai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar,” ujar Soleh.

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Menurut Sukri, KKN bisa menyebabkan kerusakan tata kelolah pemerintahan.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Sukri.