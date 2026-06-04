Demo di PLN, PP HIMMAH Soroti Blackout Sumatra
jakarta.jpnn.com - Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH) menggelar demonstrasi di depan kantor pusat PT PLN, Jakarta, Kamis (3/6).
Mereka menuntut pertanggungjawaban PLN atas pemadaman total (blackout) di Sumatra.
“Pemadaman listrik yang menutup seluruh Sumatera selama dua hari adalah bukti kegagalan fatal pimpinan PLN,” kata Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution.
Abdul Razak juga mendesak pimpinan PLN menunjukkan integritas ketika memegang kendali perusahaan.
“Kepemimpinan yang mencederai kepercayaan publik tidak berhak memimpin PLN,” ujar Abdul Razak.
Sekretaris Jenderal PP HIMMAH Sukri Soleh Sitorus menyoroti dampak dahsyat yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik selama dua hari di Sumatra.
Menurutnya, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materi, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial dan keamanan.
“Dua hari tanpa listrik membuat roda ekonomi Sumatra lumpuh total,” ujar Sukri.
Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH) menggelar demonstrasi di depan kantor pusat PT PLN, Jakarta, Kamis (3/6).
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