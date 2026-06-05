Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Purbaya Yudhi Sadewa Tidak Mundur

jakarta.jpnn.com - Mensesneg Prasetyo Hadi menepis kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mundur.

Prasetyo Hadi juga memastikan pemerintah tidak melakukan pergantian terhadap Purbaya.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi.

Tujuannya ialah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional.

"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada, tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo, Kamis (4/6).

Menurut Prasetyo, tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait.

Oleh karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan membahas isu pergantian pejabat.

Dia menjelaskan koordinasi intensif terus dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.