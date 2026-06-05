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JPNN.com Jakarta Politik Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Purbaya Yudhi Sadewa Tidak Mundur

Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Purbaya Yudhi Sadewa Tidak Mundur

Jumat, 05 Juni 2026 – 03:00 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Purbaya Yudhi Sadewa Tidak Mundur - JPNN.com Jakarta
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh

jakarta.jpnn.com - Mensesneg Prasetyo Hadi menepis kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mundur.

Prasetyo Hadi juga memastikan pemerintah tidak melakukan pergantian terhadap Purbaya.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi.

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Tujuannya ialah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional.

"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada, tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo, Kamis (4/6).

Menurut Prasetyo, tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait. 

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Oleh karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan membahas isu pergantian pejabat.

Dia menjelaskan koordinasi intensif terus dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Mensesneg Prasetyo Hadi menepis kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mundur.
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TAGS   purbaya yudhi sadewa mensesneg prasetyo hadi menteri keuangan

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