Menteri Yusril Sebut Presiden Prabowo Pantau Korupsi Imigrasi dan BGN

jakarta.jpnn.com - Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memantau kasus dugaan korupsi di sektor Imigrasi yang sedang ditangani KPK.

Yusril menjelaskan Prabowo juga memantau kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Yusril mengaku sempat bertemu Presiden Prabowo di Sentul, Jawa Barat.

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Menurut Yusril, pertemuannya dengan Prabowo berlangsung sebentar.

"Saya tidak sempat melaporkan secara detail kasus korupsi di sektor Imigrasi ini," ucap Yusril, Jumat (5/6).

Yusril meyakini Kejagung maupun KPK sudah memublikasikan masalah itu seluas-luasnya.

Dengan demikian, Presiden Prabowo mendapatkan informasi yang cukup.

Menurut dia, apabila kasus korupsi ditangani Kejagung, biasanya lembaga tersebut sudah memberikan informasi secara langsung kepada Presiden.