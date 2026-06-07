PP GPA Desak KPK Usut Aliran Dana Korupsi Silmy Karim, Bongkar Pihak yang Menikmati Hasil Kejahatan

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian meminta KPK tidak hanya memproses hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Aminullah juga mendesak KPK mengusut secara menyeluruh aliran dana dari dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Silmy Karim.

Menurut Aminullah, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau pemidanaan pelaku utama semata.

Dia menegaskan KPK harus menelusuri ke mana saja dana hasil dugaan korupsi tersebut mengalir serta siapa saja pihak yang diduga turut menikmati atau menerima keuntungan dari tindak pidana tersebut.

“Jadi, semua pihak yang menerima hasil korupsi ini juga harus dibuka keterlibatannya. Kami juga mendorong Silmy Karim menjadi justice collaborator agar seluruh fakta yang selama ini tersembunyi dapat terungkap secara terang benderang,” ujar Aminullah di Jakarta, Sabtu (7/6).

Dia menegaskan langkah penelusuran aset dan aliran dana merupakan bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian negara sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

Menurutnya, keberanian aparat penegak hukum membongkar jaringan penerima manfaat korupsi akan menjadi ukuran keseriusan negara dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan rakyat.

“Kami mendukung penuh komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menangkap para maling uang negara, siapa pun orangnya, termasuk apabila melibatkan pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.