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JPNN.com Jakarta Politik Di Depan Prabowo, Siswa Tabanan Merasa Terbantu Berkat Sekolah Rakyat

Di Depan Prabowo, Siswa Tabanan Merasa Terbantu Berkat Sekolah Rakyat

Senin, 08 Juni 2026 – 15:00 WIB
Di Depan Prabowo, Siswa Tabanan Merasa Terbantu Berkat Sekolah Rakyat - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti makan siang bersama siswa dan orang tuanya saat melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung kisah para siswa Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Momen itu terjadi ketika Prabowo meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan.

Saat itu Prabowo mendengarkan berbagai kisah perjuangan, harapan, serta ungkapan terima kasih dari para penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

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Salah seorang calon siswa bernama Bagus menyampaikan rasa syukurnya atas hadirnya Sekolah Rakyat yang dinilai sangat membantu keluarganya.

"Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali, Bapak Presiden," ujar Bagus.

Prabowo juga menyaksikan langsung perkembangan salah seorang siswa bernama Rizky.

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Rizky menceritakan bahwa dia belum mampu membaca saat masih duduk di sekolah dasar. 

Rizky kini telah mampu membaca dengan lancar melalui pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama di Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung kisah para siswa Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).
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TAGS   prabowo sekolah rakyat siswa Bali

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