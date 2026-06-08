Di Depan Prabowo, Siswa Tabanan Merasa Terbantu Berkat Sekolah Rakyat

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung kisah para siswa Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Momen itu terjadi ketika Prabowo meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan.

Saat itu Prabowo mendengarkan berbagai kisah perjuangan, harapan, serta ungkapan terima kasih dari para penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut Presiden Prabowo Pantau Korupsi Imigrasi dan BGN

Salah seorang calon siswa bernama Bagus menyampaikan rasa syukurnya atas hadirnya Sekolah Rakyat yang dinilai sangat membantu keluarganya.

"Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali, Bapak Presiden," ujar Bagus.

Prabowo juga menyaksikan langsung perkembangan salah seorang siswa bernama Rizky.

Baca Juga: Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat

Rizky menceritakan bahwa dia belum mampu membaca saat masih duduk di sekolah dasar.

Rizky kini telah mampu membaca dengan lancar melalui pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama di Sekolah Rakyat.