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Kapolri Izinkan Warga Sipil Duduki Jabatan di Polri

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:00 WIB
Kapolri Izinkan Warga Sipil Duduki Jabatan di Polri - JPNN.com Jakarta
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri Kongres III KSPI di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty

jakarta.jpnn.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kalangan sipil bisa menduduki jabatan tertentu di Polri.

Menurut Listyo Sigit Prabowo, jabatan itu secara khusus adalah yang bersifat nonoperasional.

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan hal itu merupakan wujud prinsip resiprokal.

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Asas resiprokal (atau prinsip resiprositas) adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan, perlakuan, atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara.

“Ya, memang kami memberikan ruang (asas) resiprokal untuk ASN bisa masuk ke Polri,” kata Sigit, Minggu (7/8).

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan hal itu merupakan bentuk kesetaraan perlakuan.

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Sebab, anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri.

“Pada saat kami diberi ruang di luar struktur, kami juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri,” ujarnya. 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kalangan sipil bisa menduduki jabatan tertentu di Polri.
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TAGS   kapolri listyo polri asn

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