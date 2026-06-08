Pengamat Politik Sebut Kinerja Teddy Indra Wijaya Efektif

jakarta.jpnn.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengapresiasi kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Fernando, Teddy Indra Wijaya bisa menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan secara efektif.

Dia menilai kinerja Teddy Indra Wijaya membantu pelaksanaan program dan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

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Menurut Fernando, kapasitas Teddy dalam mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti arahan presiden kepada para menteri menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas kerja Kabinet Merah Putih.

"Walaupun usianya masih muda, Teddy sudah mampu menjalankan tugas Sekretaris Kabinet yang dipercayakan Prabowo Subianto kepada dirinya," kata Fernando, Minggu (7/6).

Dia mengatakan kemampuan koordinasi yang dimiliki Teddy membantu memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan sesuai target. Menurut dia, fungsi Sekretariat Kabinet memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi dan tindak lanjut kebijakan antarkementerian.

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Fernando juga menilai Teddy memilih merespons kritik dan serangan personal yang ditujukan kepadanya melalui kinerja dibandingkan polemik di ruang publik.

"Pernyataan yang dilontarkan baik oleh elite politik, pengguna media sosial atau pengamat tidak dijawab dengan reaktif, tidak dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan kerja, kerja dan kerja," ujar Fernando.