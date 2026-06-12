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Kapolri Ingin Jadi Aktivis setelah Pensiun, Pengin Demonstrasi

Jumat, 12 Juni 2026 – 03:00 WIB
Kapolri Ingin Jadi Aktivis setelah Pensiun, Pengin Demonstrasi - JPNN.com Jakarta
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan dalam acara Kongres III KPBI di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.

jakarta.jpnn.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo ingin menjadi aktivis setelah pensiun.

Dia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6).

"Jadi, karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya, saya mohon izin kepada teman-teman selesai jadi Kapolri, saya gantian jadi aktivis. Boleh enggak?" kata Sigit.

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Sigit awalnya menyoroti banyak aktivis-aktivis yang kini menduduki jabatan di pemerintahan.

Salah satunya ialah Jumhur Hidayat dan Said Iqbal yang rencananya dilantik menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

"Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau-beliau. Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet," ucapnya.

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Sigit berseloroh bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Kapolri kerap didemo oleh massa.

Dengan nada bercanda, Listyo Sigit Prabowo ingin gantian demo setelah jadi aktivis.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo ingin menjadi aktivis setelah pensiun. Dia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada Kongres III KPBI
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TAGS   kapolri listyo sigit prabowo aktivis demonstrasi

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