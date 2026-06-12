Kapolri Ingin Jadi Aktivis setelah Pensiun, Pengin Demonstrasi

jakarta.jpnn.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo ingin menjadi aktivis setelah pensiun.

Dia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6).

"Jadi, karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya, saya mohon izin kepada teman-teman selesai jadi Kapolri, saya gantian jadi aktivis. Boleh enggak?" kata Sigit.

Sigit awalnya menyoroti banyak aktivis-aktivis yang kini menduduki jabatan di pemerintahan.

Salah satunya ialah Jumhur Hidayat dan Said Iqbal yang rencananya dilantik menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

"Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau-beliau. Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet," ucapnya.

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Sigit berseloroh bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Kapolri kerap didemo oleh massa.

Dengan nada bercanda, Listyo Sigit Prabowo ingin gantian demo setelah jadi aktivis.