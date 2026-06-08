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DPP GEMURA Apresiasi Merapi National Economic Forum 2026, Dorong Budaya Dialog Berbasis Gagasan di Kalangan Anak Muda

Senin, 08 Juni 2026 – 19:00 WIB
DPP GEMURA Apresiasi Merapi National Economic Forum 2026, Dorong Budaya Dialog Berbasis Gagasan di Kalangan Anak Muda - JPNN.com Jakarta
Koordinator Presidium DPP GEMURA Rajih Musa’ad. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - DPP Gerakan Muda untuk Rakyat (GEMURA) menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Merapi National Economic Forum (MNEF) 2026 yang mengangkat tema Kemakmuran Ekonomi di Era Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan.

Forum yang mempertemukan berbagai tokoh, akademisi, praktisi, serta generasi muda tersebut dinilai berhasil menghadirkan ruang diskusi yang produktif mengenai masa depan ekonomi Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

GEMURA menilai MNEF 2026 merupakan salah satu inisiatif kepemudaan yang patut mendapat perhatian.

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Sebab, acara itu mampu menghadirkan diskursus strategis mengenai isu ekonomi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan dengan format yang modern dan berkualitas.

Apalagi, forum ini diinisiasi oleh anak muda yang bahkan masih berusia di bawah 20 tahun.

Perwakilan GEMURA yang hadir dalam forum tersebut, Rajih Musa’ad, menyatakan keberanian generasi muda untuk membangun ruang dialog intelektual harus menjadi contoh bagi anak-anak muda Indonesia lainnya.

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“Ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Di usia yang masih sangat muda, penyelenggara mampu menghadirkan forum yang tidak hanya membahas isu-isu strategis bangsa, tetapi juga menghadirkan format diskusi yang berkualitas dan berkelas," kata Koordinator Presidium DPP GEMURA Rajih Musa’ad, Senin (8/6).

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak perubahan.

DPP Gerakan Muda untuk Rakyat (GEMURA) menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Merapi National Economic Forum (MNEF) 2026
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TAGS   dpp gemura anak muda generasi muda politik

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