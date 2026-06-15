Anis Matta Minta Kader Gelora Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029
jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta meminta para kader bersiap menyambut Pemilu 2029.
"Pahami cara berpikir partai besar, tetapi jangan ikuti cara kerjanya,” kata Anis dalam bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (13/6).
Anis Matta mengimbau kader Partai Gelora menyiapkan strategi khusus.
“Kita mesti menemukan cara kita sendiri untuk memenangkan Partai Gelora pada 2029," kata Anis Matta.
Anis juga mengajak kader mempelajari sejarah politik dan hubungan internasional.
Tujuannya ialah untuk memahami kekuatan yang relatif kecil bisa bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.
Menurut dia, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil pendekatan berbeda menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan politik baru di tengah persaingan yang makin ketat.
"Kalau Anda ingin mengalahkan partai besar dalam pemilu, tetapi cara berpikir kita adalah cara berpikir partai besar, Anda tidak akan pernah menang," ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta meminta para kader bersiap menyambut Pemilu 2029.
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