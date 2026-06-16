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JPNN.com Jakarta Politik Perkuat Pertahanan, Indonesia Jajaki Kerja Sama Militer dengan Jerman

Perkuat Pertahanan, Indonesia Jajaki Kerja Sama Militer dengan Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 – 03:00 WIB
Perkuat Pertahanan, Indonesia Jajaki Kerja Sama Militer dengan Jerman - JPNN.com Jakarta
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Kadir Jailani di Gedung Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Kemhan

jakarta.jpnn.com - Indonesia menjajaki peluang menjalin kerja sama militer dengan Jerman.

Upaya itu merupakan usaha memperkuat sistem pertahanan dalam negeri.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sudah menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jerman Abdul Kadir Jailani di Gedung Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (11/6).

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Sjafrie Sjamsoeddin dan Jailani membahas ragam kerja sama di bidang pertahanan.

"Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Jerman, khususnya di bidang pertahanan, pendidikan, dan pelatihan militer," kata Kemenhan.

Kedua belah pihak juga membahas kerja sama di bidang pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

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Sjafrie mengharapkan rencana kerja sama yang telah dibahas dapat secepatnya direalisasikan oleh Kementerian Pertahanan maupun Pemerintah Jerman.

Dia juga mengharapkan pertemuan tersebut bisa mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman.

Indonesia menjajaki peluang menjalin kerja sama militer dengan Jerman untuk memperkuat sistem pertahanan dalam negeri.
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TAGS   militer kementerian pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin jerman

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