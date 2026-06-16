DPP FOKSI Sesalkan Tindakan Oknum Mahasiswa UGM Bubarkan Diskusi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) Muhammad Natsir menyesalkan tindakan oknum mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membubarkan diskusi Total Politik.

Diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber, seperti Sudaryono, Budiman Sudjatmiko, dan Nusron Wahid.

Muhammad Natsir menilai selama ini mahasiswa selalu berteriak lantang ketika ada aparat yang membubarkan diskusi.

Baca Juga: Pembawa Bom Molotov saat Demo Mahasiswa di Jakarta Jadi Tersangka

"Namun, di kampus UGM, mahasiswa justru memosisikan diri mereka sendiri sebagai pelaku pembubaran diskusi ilmiah hanya karena tidak siap mendengar pandangan politik yang berbeda," ujar Natsir, Selasa (16/6).

Natsir mengatakan esensi Reformasi yang diperjuangkan para pendahulu di Yogyakarta adalah untuk menjamin kebebasan mimbar akademik.

Menurut dia, tindakan oknum mahasiswa justru mencoreng nama baik UGM sebagai kampus kerakyatan dan kebudayaan.

"Demokrasi itu menjamin kebebasan berekspresi, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara akademik,” kata Natsir.

Natsir pun mengaku siap berdiskusi dengan mahasiswa UGM.