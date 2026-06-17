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JPNN.com Jakarta Politik Koperasi Merah Putih dan MBG Terintegrasi, Ekonomi Desa Bisa Tumbuh

Koperasi Merah Putih dan MBG Terintegrasi, Ekonomi Desa Bisa Tumbuh

Rabu, 17 Juni 2026 – 09:35 WIB
Koperasi Merah Putih dan MBG Terintegrasi, Ekonomi Desa Bisa Tumbuh - JPNN.com Jakarta
Petugas melintas di depan gerai sembako Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/9/2025). Foto: ANTARA/Arnas Padda

jakarta.jpnn.com - Pemerintah terus memperkuat sinergi antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan koperasi desa menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

“Mereka (SPPG, red) tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu, dapur akan membeli bahan makanan bakunya dari kopdes,” ujar Zulkifli Hasan.

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Menteri yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap berbagai komoditas dari masyarakat sekitar.

Di antaranya ialah sayur-sayuran, buah-buahan, beras, dan hasil peternakan dan perikanan.

Hal itu akan menciptakan rantai pasok terintegrasi dari desa hingga dapur MBG.

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“Tujuannya untuk membantu agar ekonomi kerakyatan ini bisa berkembang dengan baik. Intinya ialah pemberdayaan sebetulnya,” kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan Kopdes Merah Putih juga akan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai agen pupuk, distribusi gas elpiji, penyedia sembako, hingga wadah promosi produk UMKM.

Pemerintah terus memperkuat sinergi antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
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TAGS   koperasi desa merah putih mbg makan bergizi gratis zulkifli hasan

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