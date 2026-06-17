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JPNN.com Jakarta Politik Bahas Pemimpin Masa Depan, Ikatan Alumni BEM Nusantara Temui Jokowi dan Gibran

Bahas Pemimpin Masa Depan, Ikatan Alumni BEM Nusantara Temui Jokowi dan Gibran

Rabu, 17 Juni 2026 – 12:00 WIB
Bahas Pemimpin Masa Depan, Ikatan Alumni BEM Nusantara Temui Jokowi dan Gibran - JPNN.com Jakarta
Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara beraudiensi dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dikediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (15/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas PB IKA BEM Nusantara

jakarta.jpnn.com - Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kepemimpinan masa depan generasi muda di Solo, Jawa Tengah, Senin (15/6).

Selain itu, PB IKA BEM Nusantara juga akan menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (17/6).

Audiensi dengan sejumlah tokoh nasional merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara pada 18 Juni 2026.

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PB IKA BEM Nusantara mendapatkan nasihat dari Jokowi. 

“Beliau (Jokowi, red) menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” kata Ketua PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan.

Menurut dia, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa.

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Wahyu mengatakan pihaknya percaya kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. 

“Oleh karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa,” ujar Wahyu.

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
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TAGS   jokowi joko widodo gibran rakabuming raka bem nusantara

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