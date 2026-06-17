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JPNN.com Jakarta Politik PP HIMMAH Dukung Langkah Bahlil Perkuat Pengawasan Pengadaan Energi Primer PLN

PP HIMMAH Dukung Langkah Bahlil Perkuat Pengawasan Pengadaan Energi Primer PLN

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:20 WIB
PP HIMMAH Dukung Langkah Bahlil Perkuat Pengawasan Pengadaan Energi Primer PLN - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menjamin kepastian pasokan batubara bagi kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. 

Dalam rapat yang berlangsung selama sekitar 5,5 jam pada 11 Juni 2026, Bahlil bersama Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran pimpinan perusahaan membahas secara mendalam guna memperjelas aturan dan mekanisme.

Menurut Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution, langkah yang ditempuh Bahlil sudah tepat.

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Dia menilai kebijakan Bahlil menjadi langkah awal yang baik untuk perbaikan tata kelola di lingkungan PLN. 

Razak mengutip pernyataan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR pada Senin, 15 Juni 2026.

Saat itu, Bahlil menyebut pihaknya akan membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP dalam rangka pengawasan energi primer.

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Menurut Razak, pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan biasa.

“Pernyataan itu menjadi pesan tegas bahwa sudah banyak hal yang tidak berjalan sesuai aturan di tubuh PLN. Ini membuktikan bahwa pengawasan selama ini lemah,” tegas Razak, Rabu (17/6).

PP HIMMAH mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
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TAGS   bahlil PLN menteri esdm pp himmah

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