PP HIMMAH Sayangkan Pembubaran Diskusi di UGM, Semoga Tidak Terulang

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Sukri Soleh Sitorus menyayangkan pembubaran diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6).

“Kami sangat menyayangkan tindakan pembubaran tersebut,” kata Sukri, Rabu (17/6).

Menurut Sukri, pembubaran itu bertentangan dengan semangat demokrasi serta hak atas kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi negara.

Baca Juga: PP HIMMAH Dukung Langkah Bahlil Perkuat Pengawasan Pengadaan Energi Primer PLN

“Kampus sejatinya adalah ruang bebas akademik dan tempat suburnya pertukaran gagasan, pendapat, serta aspirasi,” ujar Sukri.

Sukri menjelaskan menutup ruang dialog secara paksa sama saja dengan membendung laju pemikiran.

Dia menambahkan kehadiran tokoh publik dan pejabat negara dalam forum semacam itu justru menjadi jembatan penting agar suara mahasiswa bisa didengar langsung para pengambil kebijakan.

“Dialog adalah jalan terbaik untuk mencari titik temu dan solusi bersama, bukan dengan cara membubarkannya,” ujar Sukri.

Sukri menjelaskan pendekatan musyawarah adalah cara yang paling tepat jika ada hal yang perlu diluruskan atau diatur.