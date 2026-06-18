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JPNN.com Jakarta Politik Ibu-Ibu Demo Minta MBG Dilanjutkan, Katanya Bantu Beban Orang Tua

Ibu-Ibu Demo Minta MBG Dilanjutkan, Katanya Bantu Beban Orang Tua

Kamis, 18 Juni 2026 – 05:00 WIB
Ibu-Ibu Demo Minta MBG Dilanjutkan, Katanya Bantu Beban Orang Tua - JPNN.com Jakarta
Massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur memegang poster saat berunjuk rasa di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Mereka menyatakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan karena bermanfaat untuk anak-anak dan warga lanjut usia (lansia). Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah

jakarta.jpnn.com - Ibu-ibu rumah tangga menggelar demonstrasi untuk mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Mereka memakai kostum putih dan membawa berbagai poster serta spanduk untuk mendukung MBG.

Para pedemo juga mendesak pemerintah menangkap koruptor.

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Salah satu demonstran bernama Suhartini mengatakan program MBG meringankan beban orang tua.

"Anak saya kebetulan jarang sarapan di rumah. Dengan adanya program MBG ini, anak bisa langsung makan di sekolah bersama teman-temannya," ujar Suhartini.

Suhartini mengatakan menu yang diterima anaknya cukup bervariasi setiap harinya.

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Dia memberikan masukan agar variasi menu lebih diarahkan pada jenis makanan yang praktis dan disukai anak-anak.

"Misalnya, makanan kering, roti, burger, atau susu yang disukai anak-anak, tetapi tetap terpenuhi nilai gizinya," tambahnya.

Ibu-ibu rumah tangga menggelar demonstrasi untuk mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat
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TAGS   mbg demonstrasi jakarta makan bergizi gratis

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