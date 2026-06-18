Qodari Sebut Koperasi Desa Merah Putih Akan Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja

jakarta.jpnn.com - Kepala Bakom Muhammad Qodari buka suara tentang peluang kerja yang berpeluang diciptakan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Qodari, KDMP berpotensi menyerap 1,4 juta tenaga kerja.

Qodari menilai hal itu akan terjadi jika target pembangunan 80.000 unit KDKMP tercapai pada 2029.

“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari, Rabu (17/6).

KDKMP diharapkan menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, KDMP juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi lokal,serta membuka jutaan peluang kerja baru di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut Presiden Prabowo Pantau Korupsi Imigrasi dan BGN

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan KDKMP tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara langsung.

“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun.