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JPNN.com Jakarta Politik Gibran Jamin KDMP dan MBG Diperbaiki demi Jaga Kepercayaan Masyarakat

Gibran Jamin KDMP dan MBG Diperbaiki demi Jaga Kepercayaan Masyarakat

Sabtu, 20 Juni 2026 – 18:00 WIB
Gibran Jamin KDMP dan MBG Diperbaiki demi Jaga Kepercayaan Masyarakat - JPNN.com Jakarta
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melambaikan tangan usai pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Foto: ANTARA/FAUZAN

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, Gibran menyebut pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kata Gibran, Rabu (17/6).

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Gibran menjelaskan perbaikan tata kelola juga bertujuan memastikan agar eksekusi KDMP dan MBG bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan efisien.

Selain itu, perbaikan tata kelola juga bertujuan membebaskan dua program tersebut dari praktik-praktik korupsi.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Gibran.

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Menurut Gibran, perbaikan tata kelola KDMP dan MBG bisa meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah.

“Dengan demikian, bisa meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ujar Gibran.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola Koperasi Desa Merah Putih.
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TAGS   gibran rakabuming raka kdmp mbg makan bergizi gratis

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