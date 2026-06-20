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JPNN.com Jakarta Politik DPR Terima Mahasiswa Trisakti, Saan Mustopa Sebut Stabilitas Ekonomi dan Politik Sangat Penting

DPR Terima Mahasiswa Trisakti, Saan Mustopa Sebut Stabilitas Ekonomi dan Politik Sangat Penting

Senin, 22 Juni 2026 – 03:00 WIB
DPR Terima Mahasiswa Trisakti, Saan Mustopa Sebut Stabilitas Ekonomi dan Politik Sangat Penting - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi mahasiswa yang berdemonstrasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/6).

Dalam kesempatan itu, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Selain itu, Sufmi Dasco Ahmad juga menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang.

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Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa juga diikuti Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

Menurut Saan, mahasiswa bisa langsung mendengar respons Bahlil dan Nanik terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan.

"Semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional," kata Saan.

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Dia mengatakan pemerintah juga menjelaskan adanya efisiensi anggaran sekitar Rp 70 triliun yang berasal dari penyisiran berbagai pos belanja yang kurang efektif untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait tuntutan mengenai kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Saan mengatakan Bahlil berjanji akan berupaya mengatasi persoalan tersebut, termasuk memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi mahasiswa yang berdemonstrasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/6).
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TAGS   dpr mahasiswa sufmi dasco ahmad bahlil lahadalia

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