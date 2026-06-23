Didit Temui Jokowi, Mensesneg Sebut Murni Silaturahmi

jakarta.jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara setelah anak Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.

Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan antara Didit dan Jokowi murni silaturahmi.

Prasetyo menjelaskan saat itu Didit sedang berada di Solo seusai menghadiri kegiatan peringatan 1 Muharam atau kirab malam 1 Suro.

"Silaturahmi. Kebetulan karena dia sudah berada di Solo karena satu Muharam kemarin," ujar Prasetyo, Jumat (19/6).

Prasetyo Hadi membantah adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut.

Menurut Prasetyo Hadi, selama ini hubungan Jokowi dan Prabowo terjalin dengan baik.

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Prasetyo Hadi menjelaskan hubungan baik itu membuat komunikasi berjalan dengan baik.

Dia mengatakan komunikasi Prabowo dan Jokowi bahkan tidak harus melalui perantara.