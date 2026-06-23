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JPNN.com Jakarta Politik Didit Temui Jokowi, Mensesneg Sebut Murni Silaturahmi

Didit Temui Jokowi, Mensesneg Sebut Murni Silaturahmi

Selasa, 23 Juni 2026 – 03:00 WIB
Didit Temui Jokowi, Mensesneg Sebut Murni Silaturahmi - JPNN.com Jakarta
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh

jakarta.jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara setelah anak Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.

Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan antara Didit dan Jokowi murni silaturahmi.

Prasetyo menjelaskan saat itu Didit sedang berada di Solo seusai menghadiri kegiatan peringatan 1 Muharam atau kirab malam 1 Suro.

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"Silaturahmi. Kebetulan karena dia sudah berada di Solo karena satu Muharam kemarin," ujar Prasetyo, Jumat (19/6).

Prasetyo Hadi membantah adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut. 

Menurut Prasetyo Hadi, selama ini hubungan Jokowi dan Prabowo terjalin dengan baik.

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Prasetyo Hadi menjelaskan hubungan baik itu membuat komunikasi berjalan dengan baik.

Dia mengatakan komunikasi Prabowo dan Jokowi bahkan tidak harus melalui perantara.

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara setelah anak Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo
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TAGS   jokowi mensesneg prabowo subianto joko widodo

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