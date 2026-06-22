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JPNN.com Jakarta Politik Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, PP HIMMAH: Sudah Tepat, Bagian Proses Hukum

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, PP HIMMAH: Sudah Tepat, Bagian Proses Hukum

Senin, 22 Juni 2026 – 16:05 WIB
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, PP HIMMAH: Sudah Tepat, Bagian Proses Hukum - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa sudah tepat.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution juga mengapresiasi keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Status berkas yang sudah dinyatakan lengkap (P21) dan segera diserahkan ke jaksa penuntut umum membuktikan proses hukum berjalan sesuai prosedur,” kata Abdul Razak, Senin (22/6).

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Menurut Abdul Razak, pelimpahan berkas itu bukan kriminalisasi.

“Ini adalah jawaban atas penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan merusak ketertiban umum,” ujar Razak.

Dia menegaskan kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin UUD 1945, tetapi harus bertanggung jawab. 

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Abdul Razak juga menghormati hak hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait rencana pengajuan 50 tokoh sebagai penjamin.

“Biarkan hukum bekerja. Mari kita jaga suasana tetap kondusif, tidak terprovokasi, dan hormati keputusan lembaga penegak hukum,” tegas Razak.

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa sudah tepat.
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TAGS   roy suryo dokter tifa pp himmah joko widodo

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