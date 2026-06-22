Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, PP HIMMAH: Sudah Tepat, Bagian Proses Hukum

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa sudah tepat.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution juga mengapresiasi keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Status berkas yang sudah dinyatakan lengkap (P21) dan segera diserahkan ke jaksa penuntut umum membuktikan proses hukum berjalan sesuai prosedur,” kata Abdul Razak, Senin (22/6).

Menurut Abdul Razak, pelimpahan berkas itu bukan kriminalisasi.

“Ini adalah jawaban atas penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan merusak ketertiban umum,” ujar Razak.

Dia menegaskan kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin UUD 1945, tetapi harus bertanggung jawab.

Abdul Razak juga menghormati hak hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait rencana pengajuan 50 tokoh sebagai penjamin.

“Biarkan hukum bekerja. Mari kita jaga suasana tetap kondusif, tidak terprovokasi, dan hormati keputusan lembaga penegak hukum,” tegas Razak.