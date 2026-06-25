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JPNN.com Jakarta Politik Prabowo: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar

Prabowo: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:00 WIB
Prabowo: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto berpidato saat acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Setpres/am.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting untuk mengatasi kelaparan.

Prabowo juga menyebut MBG penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu secara khusus menyebut MBG bermanfaat bagi anak-anak.

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"Ada juga yang nggak setuju MBG. Seharusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini, ya?” kata Prabowo pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6).

Prabowo meminta pihak yang tidak setuju MBG bertanya kepada nelayan.

“Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" kata Prabowo Subianto.

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Presiden Prabowo mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting untuk mengatasi kelaparan.
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TAGS   prabowo subianto mbg makan bergizi gratis nelayan

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