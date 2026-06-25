Prabowo: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting untuk mengatasi kelaparan.

Prabowo juga menyebut MBG penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu secara khusus menyebut MBG bermanfaat bagi anak-anak.

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"Ada juga yang nggak setuju MBG. Seharusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini, ya?” kata Prabowo pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6).

Prabowo meminta pihak yang tidak setuju MBG bertanya kepada nelayan.

“Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" kata Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar,” ujar Prabowo.