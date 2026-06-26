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Manajer KDMP Langgar Aturan Pendidikan, Dihukum Pelatih TNI

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:00 WIB
Manajer KDMP Langgar Aturan Pendidikan, Dihukum Pelatih TNI - JPNN.com Jakarta
Peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/agr

jakarta.jpnn.com - Manajer Koperasi Desa Merah Putih dihukum pelatih dari TNI jika melanggar aturan selama mengikuti latihan dasar militer (latsarmil).

Salah satu pelanggaran yang berujung hukuman ialah terlambat mengikuti apel pagi.

Komandan Batalyon Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak Agus Mutaqin mengatakan peserta pendidikan bisa terlambat karena beberapa alasan.

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"Contoh saat apel pagi, mereka terlambat mungkin karena ketiduran dan sebagainya,” kata Agus Mutaqin, Kamis (25/6).

Agus Mutaqin memastikan ada hukuman bagi peserta pendidikan yang lalai.

“Kami berikan hukuman push up 10 atau 15 kali," kata Agus Mutaqin.

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Agus menjelaskan hukuman fisik itu diberlakukan agar para peserta memiliki jiwa disiplin yang tinggi serta taat akan peraturan. 

Hukuman tersebut juga diharapkan bisa membuat peserta hidup lebih tertib.

Manajer Koperasi Desa Merah Putih dihukum pelatih dari TNI jika melanggar aturan selama mengikuti latihan dasar militer (latsarmil).
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TAGS   koperasi desa merah putih tni manajer disiplin

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