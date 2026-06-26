Manajer KDMP Langgar Aturan Pendidikan, Dihukum Pelatih TNI

jakarta.jpnn.com - Manajer Koperasi Desa Merah Putih dihukum pelatih dari TNI jika melanggar aturan selama mengikuti latihan dasar militer (latsarmil).

Salah satu pelanggaran yang berujung hukuman ialah terlambat mengikuti apel pagi.

Komandan Batalyon Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak Agus Mutaqin mengatakan peserta pendidikan bisa terlambat karena beberapa alasan.

Baca Juga: TNI AL Tingkatkan Kerja Sama dengan Angkatan Laut Jepang

"Contoh saat apel pagi, mereka terlambat mungkin karena ketiduran dan sebagainya,” kata Agus Mutaqin, Kamis (25/6).

Agus Mutaqin memastikan ada hukuman bagi peserta pendidikan yang lalai.

“Kami berikan hukuman push up 10 atau 15 kali," kata Agus Mutaqin.

Agus menjelaskan hukuman fisik itu diberlakukan agar para peserta memiliki jiwa disiplin yang tinggi serta taat akan peraturan.

Hukuman tersebut juga diharapkan bisa membuat peserta hidup lebih tertib.