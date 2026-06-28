Polri Mutasi Beberapa Jabatan di Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polri melakukan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 1.121 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Mutasi itu dilakukan untuk memperkuat kelembagaan, termasuk di lingkungan Polda Metro Jaya.

Berdasarkan lima surat telegram yang diterima, terdapat sejumlah mutasi jabatan yang dilakukan Polri.

Kombes Radjo Alriadi Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya diangkat sebagai Sesroprovos Divpropam Polri.

Posisinya diganti Kombes Aris Supriyono yang sebelumnya menjabat Kabagpinpam Prominal Divpropam Polri.

Wadirreskrimum Polda Metro Jaya yang dijabat AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno diganti AKBP I Dewa P. G Anom Danujaya yang sebelumnya menjabat Kapolres Purwakarta.

Dirpamobvit Polda Metro Jaya yang dijabat Kombes Pol Joko Sulistio diganti Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat sekarang dijabat Kombes Pol Nasriadi yang sebelumnya menjabat Penyidik Tindak Pidana Madya tk.II Bareskrim Polri.