Arsari Group Tegaskan Hashim Djojohadikusumo Tidak Punya Saham di Folaplay

jakarta.jpnn.com - Arsari Group membantah kabar yang menyebut Hashim Djojohadikusumo memiliki saham di PT Folago Global Nusantara Tbk (FolaPlay).

Arsari Group menegaskan adik Presiden Prabowo Subianto itu tidak mempunyai saham di FolaPlay.

"Bapak Hashim S. Djojohadikusumo maupun Arsari Group tidak memiliki kepemilikan saham di PT Folago Global Nusantara Tbk (FolaPlay)," kata Vice President Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan, Senin (29/6).

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Ariseno juga membantah tuduhan yang menyebut adanya penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi Hashim.

"Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," ujarnya.

Menurut Ariseno, Hashim tidak memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, penerima manfaat (beneficial owner), pengurus, maupun penasihat di FolaPlay.

"Dengan demikian, tuduhan yang menyatakan bahwa anggaran negara yang digunakan dalam penyelenggaraan dan penayangan Piala Dunia 2026 dimaksudkan untuk memperkaya atau menguntungkan Bapak Hashim S. Djojohadikusumo merupakan informasi yang menyesatkan dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," katanya.

Arsari Group menegaskan tetap menghormati kebebasan pers dan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.