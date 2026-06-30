DPR Minta Latihan Militer Calon Manajer Dievaluasi, Tetapi Koperasi Desa Harus Dilanjutkan

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta pendidikan latihan militer untuk calon manajer Koperasi Merah Putih dievaluasi.

Meskipun demikian, Sugiat Santoso berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak dihilangkan.

"Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Sugiat, Selasa (30/6).

Menurut dia, perlu ada pembenahan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program.

Di antaranya ialah perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan.

Menurut dia, setiap program pemerintah harus berjalan secara profesional dengan standar yang kuat, mitigasi risiko, hingga pengawasan di lapangan.

"Hal ini perlu dimulai dari pendataan kondisi calon peserta sebelum mengikuti kegiatan," katanya.

Dia juga menegaskan negara harus hadir mendampingi keluarga korban.