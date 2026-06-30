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JPNN.com Jakarta Politik DPR Minta Latihan Militer Calon Manajer Dievaluasi, Tetapi Koperasi Desa Harus Dilanjutkan

DPR Minta Latihan Militer Calon Manajer Dievaluasi, Tetapi Koperasi Desa Harus Dilanjutkan

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:00 WIB
DPR Minta Latihan Militer Calon Manajer Dievaluasi, Tetapi Koperasi Desa Harus Dilanjutkan - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memimpin rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym/am.

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta pendidikan latihan militer untuk calon manajer Koperasi Merah Putih dievaluasi.

Meskipun demikian, Sugiat Santoso berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak dihilangkan.

"Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Sugiat, Selasa (30/6).

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Menurut dia, perlu ada pembenahan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program.

Di antaranya ialah perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan. 

Menurut dia, setiap program pemerintah harus berjalan secara profesional dengan standar yang kuat, mitigasi risiko, hingga pengawasan di lapangan.

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"Hal ini perlu dimulai dari pendataan kondisi calon peserta sebelum mengikuti kegiatan," katanya.

Dia juga menegaskan negara harus hadir mendampingi keluarga korban. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta pendidikan latihan militer untuk calon manajer Koperasi Merah Putih dievaluasi.
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TAGS   koperasi merah putih pendidikan militer latihan militer manajer kopdes

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